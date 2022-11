Proteste im öffentlichen Dienst gehen weiter

Am Dienstag, dem 22. November 2022, hatten in Südafrika sieben Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes zu einem Streiktag aufgerufen, um die Forderung nach 10 Prozent Lohnerhöhung durchzusetzen. Die Gewerkschaften gehören zu den Dachverbänden Cosatu, Saftu und Fedusa und vertreten rund 800.000 Mitglieder in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Dienstes: Gesundheit, Bildung, Verwaltung, Polizei usw. Die ANC-Regierung will die Löhne nur um 3 Prozent erhöhen und an Streiktagen gibt es keinen Lohn. In allen größeren Städten gab es Demonstrationen mit mehreren Tausend Beteiligten. Es war der 3. nationale Streiktag in diesem Jahr.