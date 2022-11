Sicherlich wird in diesem Jahr angesichts der Teuerungen jeder Euro bewusst überlegt. Da bietet es sich besonders an, unsere Angebote von People to People zu prüfen. Unter dem Motto "Schenken mit Herz und Solidarität" haben wir euch einiges zusammengestellt. Täglich werden wir diese erweitern.

Hier zu finden: www.people-to-people.de

Aufgepasst: Solltet ihr darüber hinaus Buchwünsche haben, können wir auch diese in der Regel innerhalb von zwei bis drei Tagen euch liefern. Ruft uns an unter 0201-25915 oder schreibt uns eine E-Mail unter bestellung@people-to-people.de

Also nicht kurzfristig zum nächsten Buchladen laufen, der oft selbst zu einem der drei großen Monopole des Buchhandels gehört, sondern People to People und unser Programm unterstützen.

Wir freuen uns auf Euch und Eure Bestellungen

Euer Team von People to People.