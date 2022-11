Solidarität der MLPD mit dem von GM gekündigten Mancha

Die MLPD erklärt sich solidarisch:

Lieber Mancha, liebe Genossinnen und Genossen,

wir sind empört über deine Kündigung durch General Motors und sichern Dir die Solidarität der MLPD und unserer Betriebsgruppen in den Automobilwerken Deutschlands zu! Wir haben die Begegnungen auf den Automobilarbeiterratschlägen 2009 in Hannover und 2012 in Stuttgart bzw. auf der Automobilarbeiterkonferenz 2015 in Sindelfingen in guter Erinnerung und schätzen Eure Initiativen für die internationale Einheit der Automobilarbeiter.

Dass ist offenbar auch den GM-Bossen nicht entgangen. Dass sie Dich nach Deiner Rückkehr aus der gewerkschaftlichen Freistellung so offensichtlich politisch motiviert kündigen, drückt ihre tiefe Defensive aus, in die sie bei ihrer Ausbeutungsoffensive und angekündigten Arbeitsplatzvernichtung angesichts der Kampfkraft der internationalen Belegschaften und beginnender Schritte der internationalen Koordination durch die Internationalen Automobilarbeiterkoordination.

Die brasilianischen Massen haben soeben einen faschistischen Präsidenten zum Teufel gejagt. Sie werden auch Dich und andere kämpferische Gewerkschafter wieder in die Betriebe reinkämpfen.

Mit revolutionären Grüßen

Monika Gärtner-Engel,

Internationalismusverantwortliche