Solidarität mit dem Befreiungskampf des palästinensischen Volks

Im Redebeitrag der MLPD wurde der weltweite Solidaritätstag der ICOR bekanntgegeben und der Befreiungskampf des palästinensischen Volks eingeordnet in die Kämpfe im Iran und in Kurdistan. Die Sprecherin der MLPD führte dazu aus, wie es in der Abschlussresolution der 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen heißt, dass die krisenhafte imperialistische Weltordnung der gemeinsame Hauptfeind der Frauen- und der Arbeiterbewegung ist und nur gemeinsam revolutionär überwunden werden kann.