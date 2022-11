Sonntagskonzert

Studenten in Teheran singen "El Pueblo unido"

Furchtlose Massenkämpfe und Arbeiterstreiks gegen das faschistische Regime prägen die aktuelle Entwicklung im Iran. Auch die Studierenden schließen sich an, in der vergangenen Woche gab es Demonstrationen und Kundgebungen an 40 Universitäten.