Ukraine-Broschüre beim Info-Stand im Mittelpunkt

Mehrere Exemplare davon lagen auf dem Tisch - sonst nichts (außer der Spendendose und Mitmachkärtchen). Weiteres Material war zur Reserve in der Tasche. Das hat sich sehr bewährt, weil dadurch die Aufmerksamkeit der Leute darauf gelenkt wurde und die Broschüreinteressant wirkte. Wenn in einer Schaufensterscheibe eines Buchladens 10 Exemplare einer Neuerscheinung plus Werbeplakat schön dekoriert präsentiert werden, weckt das auch mehr Aufmerksamkeit, als wenn 10 verschiedene Bücher gleichwertig nebeneinander liegen.

Unsere Genossen stellten damit auch bereits in der Ansprache die Broschüre ins Zentrum, statt sich erst z.B. auf die Weitergabe eines Flugblatts zu reduzieren. Wir sprachen an mit: „Sind sie auch gegen Waffenlieferungen in die Ukraine, was die akute Gefahr eines Weltkriegs weiter anheizt?“ So waren wir gleich mitten im Thema. Die Mehrheit stimmte uns sofort zu, war aber noch nicht bereit, selbst aktiv zu werden und sich in die Mitmachliste einzutragen. Eine Minderheit meinte aber auch „Na die müssen sich doch verteidigen“, wo wir sofort in der Diskussion über den Klassencharakter dieses Krieges waren und zumindest zum Nachdenken bewegen konnten.

Da der angrenzende Supermarkt wegen Umbauarbeiten geschlossen hatte und die Minusgrade nicht unbedingt zum Stehenbleiben einluden, waren die materiellen Ergebnisse mit 2 Broschüren und einigen Euros Spenden zwar bescheiden, aber diese Methode hat sich bewährt und hätten wir schon viel früher ausprobieren sollen.