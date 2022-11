Weiter kämpfen mit dem Vorbild Willi Dickhut

Im Gästebuch des Willi-Dickhut-Museums findet sich unter anderem folgender Eintrag: „Willi – ein Vorbild in jeglicher Hinsicht im persönlichen Leben und in der politischen Arbeit – es immer als Einheit zu verstehen.“

Eine zentrale Aufgabe des Museums ist es, die sozialistische Perspektive verständlich darzustellen, was sich in einem Eintrag so wiederfindet: „Sehr begeistert war ich von der interessanten und lehrreichen Museumsführung. Ganz vielen Dank, dass man sich dafür so viel Zeit genommen hat. Das Schönste ist, dass ich nun weiß, was echter Sozialismus ist. Glücklich verlasse ich nun diesen Platz. Mit lieben Grüßen und macht weiter so!“

Und ein weiterer Eintrag: „Die Führung war klasse und gab einen wunderbaren Einblick in das fantastische Werk dieses Mannes. Vorwärts WDM!“

Internationale Gäste waren beeindruckt. Ein Genosse der FLSP aus Sri Lanka schrieb: „Es war sehr interessant, mehr über Willi zu erfahren. Er ist sehr leidenschaftlich bei dem, was er tut, und ich habe mich nicht auf seine politische Arbeit beschränkt. Ich denke, er war ein gutes Beispiel für einen echten Kommunisten.“

Ein Eintrag auf Französisch lautet: „Un grand oeuvre pour un homme modeste“ [Ein großes Werk für einen bescheidenen Mann]

Und Andy Koch, Genosse der FRSO – Freedom Road Socialist Party - aus den USA schrieb:„Danke, Willi!“

Der Museumsbesuch kann auch zu persönlichen Lebensentscheidungen ganz im Sinne von Willi Dickhut Anlass geben: „Ich habe heute viel über die Partei und Willi Dickhut erfahren. Werde wahrscheinlich Mitglied. Glückauf."

Und wenn diese Gedanken unserer Besucher angeregt haben sollten, selbst dem Willi-Dickhut-Museum einen Besuch abzustatten, bitten wir um vorherige Anmeldung, da wir keine durchgehenden Öffnungszeiten sicherstellen können.

Telefon: 0209-177 122 0

E-Mail: info@willi-dickhut-museum.de