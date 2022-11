Wir erkämpfen uns Durchblick!

Wir sind bei der Herbststudienfreizeit des REBELL. Dort studieren wir die Hälfte des Tages die Durchblick-Broschüre „Schau hinter die Kulissen“ von Stefan Engel. Die andere Hälfte verbringen wir mit Subbotniks, also freiwilligen Arbeitseinsätzen, Sport und Ausflügen in die wunderschöne Natur. Wir besuchen auch die Kollegen von EVOBUS in Neu-Ulm.

Wir lernen jeden Tag mehr. Die Broschüre ist eine sehr gute Anleitung, wie man mit der dialektischen Methode an die Wirklichkeit heran geht. Das umfasst den Ukraine-Krieg, aber auch unser ganzes Leben. Z.B. dass man die Objektivität der Betrachtung herstellen muss. Oder sich einen proletarischen Klassenstandpunkt verschaffen muss. Wir haben festgestellt, dass ein chaotischer Lebensstil unter uns Jugendlichen stark verbreitet ist. Wir haben aber vor allem gemerkt, dass es das Leben viel einfacher macht, wenn man das überwindet.

Wir lernen auch, einen Text zu konspektieren. Das geht weiter als nur Lesen, weil man sich damit auseinandersetzt, was man vorher im Kopf hatte. Wir haben uns die Konzentration zusammen erkämpft. Abends organisieren wir ein tolles Programm mit Spiele- und Liederabend. Die ganze Freizeit organisieren wir selbst vom Einkaufen bis zum Spülen.