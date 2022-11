„Wir werden bis zum Ende für unsere Rechte kämpfen und nicht aufgeben“

Darüber berichtet die "Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA)" auf ihrer Homepage. Rote Fahne News dokumentiert den von einem Leser aus Hagen übersetzten Bericht.

Afghanische Frauen wurden seit der Rückkehr der Taliban an die Macht im August letzten Jahres aus dem öffentlichen Leben verdrängt, aber kleine Gruppen haben Blitzproteste veranstaltet, die normalerweise schnell, manchmal gewaltsam, beendet wurden. „Wir werden bis zum Ende für unsere Rechte kämpfen und uns nicht ergeben“, stand auf einem Schild in Dari-Sprache, das von einem der Demonstranten getragen wurde.

Die meisten der Gruppe trugen dunkle Sonnenbrillen, ihre Köpfe waren mit einem Schleier bedeckt und eine OP-Maske verdeckte ihr Gesicht. Taliban-Kämpfer behielten das Geschehen im Auge, während mit dem Logo der Geheimdienste gekennzeichnete Autos die Nachbarschaft umkreisten.

Die meisten weiblichen Regierungsangestellten haben ihren Job verloren. Oder sie bekommen einen Hungerlohn, damit sie zuhause bleiben. Frauen dürfen auch nicht ohne einen männlichen Verwandten reisen und müssen sich außerhalb des Hauses mit einer Burka oder einem Hijab bedecken. Anfang November untersagten die Taliban Frauen den Zutritt zu Parks, Vergnügungsparks, Fitnessstudios und öffentlichen Bädern. Auch Schulen für Mädchen im Teenageralter wurden im größten Teil des Landes geschlossen.

Der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen wird weltweit am 25. November begangen. Laut UN ist Gewalt gegen Frauen und Mädchen nach wie vor die weltweit am weitesten verbreitete Menschenrechtsverletzung, von der jede dritte Frau betroffen ist – eine Zahl, die sich in den letzten zehn Jahren kaum verändert hat.