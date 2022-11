Young World Women rufen zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen auf!

Auf der 3. Weltfrauenkonferenz in Tunesien haben sich "alte" und neue Kräfte dafür gefunden und es wurde kritisch ausgewertet, dass es ein Einfluss von Opportunismus und der Anbetung der Spontanität war, dass dieser Zusammenschluss seitdem kaum praktisch tätig wurde. Das soll sich ändern! Wir wollen einen neuen Aufschwung im Aufbau der Young World Women!

Am Wochenende fand das erste Onlinetreffen der Young World Women nach der 3. Weltfrauenkonferenz in Tunesien statt. Dort einigten sich die Young World Women, zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen mit dem gleichen Slogan überall auf der Welt aktiv zu werden: „No to Capitalism & Imperialism! Young World Women say „No!” to violence against women worldwide!”

Sie rufen die jungen Frauen und Mädchen der Welt auf: Schreibt diesen Slogan auf Schilder, Plakate, Transparente, usw.! Bitte macht von euren Aktionen mit diesen Schildern Fotos und schickt sie uns zu, an youngworldwomen@outlook.com Wir freuen uns, von euren Berichten zu hören und neue Mitstreiterinnen für die Young World Women zu gewinnen.