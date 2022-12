Arnheim - immer einen Besuch wert!

Der Tagesausflug hat sich leider wegen Bahnchaos auf der Hinfahrt etwas reduziert. So waren wir vier Stunden statt 1,75 Stunden unterwegs. Unserer guten Stimmung tat das aber keinen Abbruch.

In Arnheim kann man am Rhein spazieren und sich Graffitis anschauen. Es gibt viele Secondhand-Modeläden und schöne Gebäude und Cafés. Am Ufer liegt ein kleines aber feines Museum zur Schlacht um die Brücke von Arnheim im Zweiten Weltkrieg. Es bleibt noch viel zu entdecken!

Dadurch, dass Arnheim im Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr liegt, kann man es am Wochenende mit jedem Monatsticket ohne Zusatzkosten besuchen. Wir können es anderen Orten in Nordrhein-Westfalen nur empfehlen.