Bottroper freuen sich auf den Weihnachtsmarkt an der Horster Mitte

Die monatlich stattfindende Montagsaktion in der Bottroper City hatte wieder vielfältige Themen und Teilnehmer. Unter anderem war auch die Stadtgruppe von Kumpel für Auf mit von der Partie. Und die rührte kräftig die Werbetrommel für den Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen-Horst. Denn die Stadtgruppe macht mit beim Geschenkebasar. Dort gibt es sehr viel Nützliches von der praktischen Umhängetasche über Rucksack, Stiftemäppchen und vieles mehr - genäht und pfiffig aufbereitet aus gespendeten Bergmannsklamotten. Der Erlös wird gespendet für die Reisekosten der Bergleute aus fernen Ländern, die im September 2023 an der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz in Thüringen/Deutschland teilnehmen möchten. Also, noch ein sehr guter Grund, vorbeizuschauen. Wir freuen uns auf euch. Glück Auf!

Der Weihnachtsmarkt - das Programm

Der Advents- und Geschenkebasar