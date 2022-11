Bundestag verabschiedet durch und durch verlogene Resolution

In Oragadam in der Nähe von Chennai im indischen Bundesstaat Tamil Nadu organisieren Arbeiter von JBM Auto System Private Limited seit dem 22. November einen Sitzstreik vor dem Werksgelände. Sie kämpfen um die Rücknahme von Repressalien gegen 48 Kollegen, die nach einem Streik vor 17 Monaten entlassen, suspendiert oder versetzt wurden. Die Gewerkschaft CITU unterstützte damals die Arbeiter in ihrem Streik für Lohnerhöhungen. An dem Protest unter der Gewerkschaftsfahne beteiligen sich auch die Familien der Arbeiter. Das Unternehmen versucht, den Protest zu spalten und zu schwächen, indem Arbeitern, die die CITU verlassen, Arbeitsplätze angeboten werden.