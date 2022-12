Kundgebung und Demonstration am 3. Dezember 2022

Sie steht unter dem Motto: »WIR FRIEREN NICHT FÜR PROFITE« Die offizielle Inflation beträgt inzwischen über 10 Prozent. Für Familien mit einem niedrigen oder durchschnittlichen Einkommen ist die reale Inflation durch die Preiserhöhungen bei Lebensmitteln und die angekündigten horrenden Erhöhungen der Strom-und Gaspreise noch deutlich höher. Zwar soll der Gaspreis für private Endverbraucher auf zwölf Cent begrenzt werden, diese Erhöhung bedeutet jedoch für einen Großteil der Geraer Bevölkerung fast eine Verdoppelung gegenüber dem vor einem Jahr gezahlten Preis. Das neue Jahr beginnt mit einer massiven Preiserhöhungswelle bei Strom und Gas.

Die Organisatoren der Demonstration fordern deshalb eine wirkliche Gas-und Strompreisbremse! Sie verurteilen den Krieg von Seiten Russlands in der Ukraine und die Rolle der NATO dabei. Unter der Losung »Kein Krieg in unserem Namen« wenden sie sich gegen eine deutsche Kriegsbeteiligung, Waffenlieferungen in Krisengebiete und ein Rollback in der Umweltpolitik!

Die Organisatoren der Kundgebung und Demonstration grenzen sich ab von den sogenannten Montagsspaziergängen, die von einem stadtweit bekannten Rechten angemeldet und von Kräften wie der AfD, „ Freies Thüringen“ und „ Freies Sachsen“ dominiert werden. Für alle Bürger von Gera und Umgebung, die Kritik an der Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten auf die Masse der Bevölkerung haben, ist die vom DGB und dem Geraer Bündnis „NICHT MIT UNS“ organisierte Kundgebung und Demonstration eine Alternative zu diesen sogenannten »Montagsspaziergängen«.