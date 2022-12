Die MLPD in Wernigerode bekannt gemacht

So planten wir mit unseren Freunden aus Halle an der Saale weit im voraus für den 18. November einen Stand in der Innenstadt - mitten auf dem Boulevard der wunderschönen Harzstadt.

Was wir da noch nicht wissen konnten: Schneefall und Kälte - das erste Mal in diesem Winter - ließen für uns alle den Einsatz zu einem Härtetest werden, den wir mit Bravour bestanden. Gemeinsam mit einem Kollegen aus Wernigerode verteilten wir die ICOR-Resolution zum Umweltkampftag. Etliche Literatur ging in die Hände von Interessierten und manch (aus Waffeln und Keksen) selbstgebasteltes "Atomkraftwerk" konnte gegen Spende zum Kaffee vernichtet werden!

Einige Passanten, die meistens schnell vorüber eilen wollten, sahen die Profitgier der Monopole als Ursache für die Zerstörung unserer Umwelt. Es gibt noch viel Klärungsbedarf, aber wir bleiben dran! Das nächste Mal hoffentlich bei schöneren Wetter. Aber bei Sonnenschein kann jeder.