„Eine Analyse, die jeder braucht …“

In den eineinhalb Stunden verkauften wir zu zweit sechs Broschüren. Sie war Hauptelement auf dem Tisch, auf der Stelltafel und wir sprachen jeden direkt darauf an: „Eine wissenschaftliche Analyse vom Arbeiterstandpunkt aus, wie der Ukrainekrieg zu bewerten ist – einschließlich der ganzen Hintergründe, wie und warum es dazu kam. Das muss man haben, wenn man selbst durchblicken will …“

Vier der Broschüren verkauften wir auf der Grundlage langjähriger Kleinarbeit im Stadtteil an Menschen, mit denen wir über die Jahre zusammengearbeitet haben: aus der Initiative zum Erhalt des örtlichen Krankenhauses; aus dem Kampf um die Rechte syrischer Flüchtlinge; an einen Mann, mit dem wir seit Jahren regelmäßig am Stand diskutieren und an „unsere“ Apothekerin. Hier war ein wichtiges Argument, dass man diese Analyse braucht, um hinter die Kulissen der Medienmanipulation zu schauen, sich ein fundiertes eigenes Urteil zu bilden, egal ob sie dann unsere Schlussfolgerungen daraus teilt oder nicht.