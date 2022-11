Feier zum 50. Jahrestag der Revolutionären Kommunistischen Partei Uruguays (RCP)

Darüber berichtet La Verdad, die Zeitung der RCP Uruguay. Aus Argentinien war die Genossin Irene Alonso von der PCR Argentinien dabei, aus Deutschland Otwin Herzig von der MLPD; sie nahmen an der Veranstaltung teil. Führer der Bewegung des 26. März, von Modeju und der Humanistischen Partei, Mitglieder der Volkseinheit und Klassenkämpfer der Arbeiter- und Volksbewegung waren anwesend.

Es wurden Grußworte verlessen von Rode Morgen aus den Niederlanden, der PTA aus der DVRK (Demokratische Volksrepublik Korea), der PCC-M aus Kolumbien, der FPPR aus Nepal, der Union Prolétarinne Marxiste-Leninist (UPML) aus Frankreich, von der Bewegung 26. März, von Professor Alcion Cheroni und von. Mario Thedy, Präsident der Mesa Nacional de Colonos.

Es wurde ein Video zum Gedenken an die 2018 verstorbene Genossin Alicia Fernandez gezeigt, in dem ihre großartige Arbeit in der Frauenfront hervorgehoben wurde, und es wurde den Märtyrern der Partei des antidiktatorischen Kampfes und denjenigen, die in diesen Jahren im Kampf gestorben sind, Tribut gezollt.

Genossinnen und Genossen der Gewerkschaftsfront, der Frauenfront, des JCR und Ricardo Cohen, Generalsekretär, nahmen an der Feier teil. Das Buch "Dokumente zum 50-jährigen Bestehen der PCR" wurde vorgestellt, es gab eine Kantine und Lieder vom Genossen Julio Fernandez.

Die Zeremonie begann mit der Nationalhymne und endete mit der Internationale.

50 Jahre gemeinsamer Kampf mit dem Volk für die Revolution und mit den Märtyrern in unseren Herzen!