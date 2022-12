Gestern landesweiter Streik, heute Großdemonstration in Rom

Sie forderten höhere Löhne, entschiedene Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und richteten sich gegen den Krisen- und Kriegskurs der neuen Regierung, die von der Faschistin Meloni geführt wird. SI Cobas hat wesentlich dazu beigetragen, dass es gelungen ist, zahlreiche Betriebe zu bestreiken, bei großen Versandketten, in der Bekleidungsbranche und in Metallbetrieben. Insbesondere im öffentlichen Nahverkehr war die Streikbeteiligung sehr groß. In Süditalien beteiligten sich auch sehr viele Arbeitsloseninitiativen. Mit dem aggressiven Angriff auf die Arbeitslosen und das bescheidene Grundeinkommen, das die letzte Regierung ihnen noch zubilligte, hat die Meloni-Regierung eine Woge der Empörung ausgelöst, u.a. in Palermo und Neapel. Ein richtiger Generalstreik sei es noch nicht gewesen, sagen die Gewerkschafter, aber ein wichtiger Schritt der Arbeiter- und Volksbewegung gegen die neue Regierung und die Konzerne.

Heute findet in Rom eine landesweite Großdemonstration statt; zur Stunde ziehen noch Zehntausende durch die Straßen.

Auch eine Delegation der MLPD beteiligte sich an den Aktivitäten.