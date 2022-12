Zum Rote Fahne News-Artikel "Raketeneinschlag an der polnisch-ukrainischen Grenze" schreibt ein Leser: "Am Abend des 15. November gegen 19.30 Uhr berichteten diverse Nachrichtensender davon, dass in Przewodów - einem Dorf im Osten Polens, nahe an der Grenze zur Ukraine - zwei von Russland abgefeuerte Raketen eingeschlagen seien. Das habe zwei Todesopfer unter der polnischen Zivilbevölkerung gefordert. Zur exakt gleichen Zeit schossen weltweit die Aktienkurse von Rüstungskonzernen wie Northrop Grumman, Lockheed Martin, Rheinmetall und anderer um mehrere Prozentpunkte in die Höhe. Die Gefahr einer möglichen militärischen Eskalation zwischen der NATO und Russland führte reflexartig zu rosigen Aussichten bei der Profitsteigerung. Wie krank und pervers ist es eigentlich, dass in einer so angespannten Situation mit der Gefahr einer kriegerischen Eskalation bis hin zu einem atomaren Dritten Weltkrieg Profite angestrebt und gemacht werden?"