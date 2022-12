Länderübergreifend gegen Inflations-Lohnraub!

Die Arbeiter protestieren gegen die Entwertung der Löhne durch die grassierende Inflation. Diese hemmungslose Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten auf die Massen läuft in allen europäischen Ländern. Millionen Arbeiterfamilien kommen in Existenznot und werden in Armut gedrückt.

Deshalb müssen Arbeiter und Gewerkschaften Europas gegen Monopole und Regierungen kämpfen, so der Aufruf der Basisgewerkschaft SI Cobas (mehr dazu hier). Auf einer Reihe Gewerkschaftsversammlungen in IG Metall und ver.di wird ein solcher europaweiter Kampf unterstützt. In einigen Großbetrieben haben kämpferische Arbeiter für den 2. Dezember Pausenversammlungen vorbereitet - als Teil der internationalen Arbeitereinheit.