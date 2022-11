Lausitzer Bergleute sind genau richtig bei der Internationalen Bergarbeiterkonferenz 2023

Der Mutterkonzern, die EPH, steht zur Zeit vor einem schwedischen1 Untersuchungsausschuss, weil er sich wegen des Verdachts auf Korruption und Geldwäsche verant­worten muss. Auch ist die LEAG an der Zerstörung der Um­welt maßgeblich beteiligt: So hinterlässt der Tagebau eine Mondlandschaft und mit den 150 Millionen Tonnen Abraum werden jedes Jahr auch 368 Tonnen Uran freigesetzt. Abbau, Lagerung und Transport des Abraum und der Kohle verbrei­ten lebensgefährliche Feinstäube. Es gibt Straßen etwa in der Gemeinde Hochneukirch, wo fast in jedem Haus ein Be­wohner krebskrank oder herzkrank wurde.2

Greenpeace hat für die Region Lausitz ausgerechnet, dass durch die Fein­stäube und sekundären Feinstäube 373 vorzeitige Todesfäl­le oder 3986 verlorene Lebensjahre pro Jahr verursacht werden3. Das Kraftwerk Jänschwalde in der Lausitz steht auf Platz 1 der gesundheitsschädlichsten Kohlekraftwerke Deutschlands. Seit Jahren kämpft die Umweltbewegung für die Stilllegung des Tagebaus in der Lausitz und hat auch erreicht, dass 2019 immer wieder der Tagebau Jänschwalde stillgelegt wurde. Allerdings wurde die Schließung durch übergeordne­te Gerichte jeweils wieder aufgehoben. Der von Dürre und Trockenheit am schlimmsten geplagten Region in Deutsch­land, dem Land Brandenburg, wird regelrecht das Wasser abgegraben. Der Trick der LEAG: Als Berechnungsgrundlage hat sie für ihren Grundwasserverbrauch einfach die Werte von 1980 bis 2010 zugrundegelegt.

2020 hat die Bundesregierung beschlossen, dass das mit Braunkohle versorgte Kraftwerk Jänschwalde endgültig 2028 stillgelegt wird. Ob man dem trauen kann? Schließlich tobt derzeit der Ukrainekrieg, der nun für einen noch weiter beschleunigten Umschlag der Umweltkrise in eine globale Umweltkatastrophe vorgeschoben wird. So sollten eigentlich die Kraftwerksblöcke E und F in Jänschwalde schon im Oktober 2022 abgeschaltet werden. Aber nein: Mit der Begründung des Ukrainekriegs wurden sie wieder ohne immissionsschutzrechtliche Grundlage an­gefahren.4

Und was passiert mit den Kumpel nach der Stilllegung? In vorauseilendem Gehorsam hat schon mal die IG-BCE-Führung (Bergbau - Chemie - Energie) mit der LEAG einen sogenannten sozialverträglichen Ar­beitsplatzabbau ausgekungelt. Was das für die Bergleute bedeutet, davon können die Ruhrgebietskumpel der stillge­legten Steinkohlezechen ein Lied singen. Die Politik der "verbrannten Erde der RAG" führte zur hohen Arbeitslosigkeit, mit zur höchsten Kinderarmut in Deutschland, Vergiftung des Trinkwassers.....Wie im Ruhrge­biet, so stehen auch die Kumpel der Lausitz im Interesse der Jugend vor der Aufgabe, für gleichwertige Ersatz­-Arbeitsplätze und Rettung der Umwelt zu kämpfen. Erst wenn die Arbeiter ihre führende Rolle einnehmen, bekommt der Kampf die notwendige Durchschlagskraft. Deshalb ist es so wichtig, dass die Bergleute bei der Internationalen Bergarbeiterkonferenz zusammenkommen, voneinander ler­nen, sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam Schluss­folgerungen ziehen. Angesichts der drohenden Weltkriegs­gefahr ist der Kampf und aktiven Widerstand der Arbeiter über Ländergrenzen hinweg umso dringlicher geworden.

Die überparteiliche Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF ist Gastgeber der 3. Internationalen Bergarbeiterkonfe­renz im September 2023 in Thüringen, eine Koferenz von Bergleuten für Bergleu­te: "Die internationale Bergarbeiterkoordination hat die Vi­sion einer weltweit verbundenen Bergarbeiterbewegung, die für sich und ihre Kinder dafür kämpft, dass die Schätze des Bodens, des Wassers und der Luft denen gehören, die sie durch ihre Arbeit erschließen. Sie sollen eingesetzt werden für ein reiches, würdevolles und gesundes Leben aller Menschen in Einklang mit der Natur – ohne Ausbeu­tung und Unterdrückung« (Gründungsresolution der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung).

