"Letzte Generation": Wir lassen uns nicht einschüchtern

Rote Fahne News hatte über zwei Hausdurchsuchungen gegen mehrere Aktivisten der Gruppe berichtet.

"Über Aktionsformen kann man sicher viel diskutieren", so Lilly Schubert. "Das wird ja zu genüge in den Medien über und auch mit uns getan, deswegen ist ihre Kritik total berechtigt, vielleicht tauschen wir uns ja mal irgendwann dazu aus. Klar ist in jedem Falle, dass die Hausdurchsuchung völlig übertrieben und verhältnislos ist. Aber wir haben mit so etwas rechnen müssen und werden uns davon auch nicht einschüchtern lassen."

Solidarität hilft

Weiter schreibt Lilly Schubert: "Solidarität hilft uns aber, den Druck auf die Regierung zu erhöhen und mehr und mehr Menschen zu motivieren, gegen das Unrecht, welches gerade geschieht, aktiv zu werden."

Wir werden also gerne genauer diskutieren!