MLPD Bergisch Land ist solidarisch mit Borbet-Belegschaft

Unter der Überschrift „MLPD Bergisch Land solidarisch mit Borbet-Belegschaft – Kein Rad, keine Unterschrift, Kampf um jeden Arbeitsplatz! – Die Kriegserklärung von Borbet verlangt eine klare Antwort!“ schreibt die Bergische Arbeiterstimme:

„Feige und menschenverachtend ließ Borbet kurz vor Weihnachten die Katze aus dem Sack. Die Vernichtung von über 600 Arbeitsplätzen. Damit ist die Klassenzusammenarbeit von Betriebsratsführung und IG-Metall-Ortsverwaltung endgültig gescheitert. Die Transfergesellschaft soll Streik verhindern! Für ihren Profit sollen wir noch 221.000 Räder produzieren, diesen Trumpf geben wir nicht aus der Hand.

Statt Resignation, Wut und Enttäuschung … auf die eigene Kraft vertrauen und kämpfen wie bei Opel!

2004 stand die Belegschaft von Opel in Bochum wie ihr heute vor der angekündigten Werksschließung. Zehn Jahre kämpfen die Kolleginnen und Kollegen erfolgreich gegen die Schließung und zogen wichtige Lehren aus diesen „Zehn erkämpften Jahren“!

Eine Lehre daraus war, sich als Belegschaft im Kampf um jeden Arbeitsplatz zusammenzuschließen, auf die eigene Kraft zu vertrauen, die Tore zu besetzen und den selbständigen Streik aufzunehmen. Die MLPD als revolutionäre Arbeiterpartei hat sich im Zusammenhang mit wichtigen Arbeiterkämpfen im Bergbau, bei Stahl und nicht zuletzt bei Opel in Bochum in den letzten Jahrzehnten das Know-how für die Führung von Arbeiterkämpfen erworben und stellt es den Belegschaften zur Verfügung.

Es geht auch um eine neue Gesellschaftsordnung, in der nicht mehr Ausbeutung und Profitmaximierung auf dem Rücken der Arbeiter und ihrer Familien im Mittelpunkt stehen, sondern der Mensch und die Umwelt mit ihren Bedürfnissen, den echten Sozialismus.

Das kapitalistische, kriegerische, imperialistische Weltsystem müssen wir revolutionär überwinden, denn es ist nicht in der Lage, auch nur ein einziges Problem der Menschheit zu lösen. Das fängt an eurem Werkstor schon an. Werdet Mitglied bei der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands, MLPD!“

Hier gibt es die Bergische Arbeiterstimme als pdf-Datei