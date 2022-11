Nachtrag zum Tarifkampf

Es ist also das gemeinsame Interesse nicht nur der Metaller, der saarländischen Arbeiter, aller Arbeiter des ganzen Ford-Konzerns und der ganzen Arbeiterklasse, den Kampf gegen derartige Betriebsschließungen zu führen. So weit die Worte. Das zu organisieren, müssen allerdings die Arbeiter selbst in die Hand nehmen. Wird der Betriebsratsvorsitzende seinen kämpferischen Worten treu bleiben und das unterstützen oder verbrämt mit dem süßen Sozialplangift von Abfindungen einer weitgehenden Zerschlagung des Werkes – vielleicht bis auf einen profitablen Rest – zustimmen?

Das wäre für die Arbeiter und die ganze Region unannehmbar und darf nicht vom Kampf abhalten. Eins bleibt bisher als generelle Schwäche in den offiziellen Äußerungen von Betriebsrat und IG-Metall-Führung bestehen: Der gemeinsame Kampf der Fordarbeiter über Ländergrenzen hinweg, von Saarlouis und Valencia und all der anderen Werke findet keine Beachtung. Dass der Betriebsrat sich gegen die Kollegen aus Valencia im sogenannten Bieterwettbewerb hat ausspielen lassen statt den Ford-Plänen gemeinsam entgegenzutreten - Thal: „Wir haben geliefert“ - war ein schwerer Fehler, der nicht wiederholt werden darf.

Der Kampf um Lohnnachschlag wie gegen die Arbeitsplatzvernichtung bleibt also auf der Tagesordnung.