„Nieder mit Xi Jinping!“

Antifaschistisch-demokratische Massenbewegung

In Millionenstädten wie Peking, Shanghai, Chengdu oder Wuhan gingen am Wochenende Tausende meist jüngere Menschen mutig auf die Straße, trotz allgegenwärtiger Überwachung, Bespitzelung und Staatsterror. Proteste gab es bereits an 87 Universitäten, zuvor von Zehntausenden Foxconn-Arbeitern. Im Zentrum der Kritik stehen Xi Jinping und die antidemokratischen und faschistoiden Maßnahmen seines Regimes. Die weißen Blätter, die bei den Protesten gezeigt werden, stehen für den Protest gegen die umfassende staatliche Zensur. Immer wieder sperrt das Regime Millionen Werktätige teils über Wochen in ihre Wohnungen oder in den Betrieben ein. Und das ohne ausreichende Versorgung!

Die chinesische Anti-Corona-Politik besticht durch Unterdrückung und Disziplinierung der Massen mittels faschistoider Maßnahmen. So konnte China zu Beginn der Pandemie Vorteile im internationalen Konkurrenzkampf erreichen. Diese Politik ist inzwischen völlig gescheitert.

Seit Monaten gibt es großen Unmut über die rücksichtslose Art der Verhängung von Corona-Lockdowns in China. Zum Teil wurden dabei die Türen von Wohnhäusern zugeschweißt, und Wohnblocks mit Straßensperren abgesperrt. Dadurch sind in Urumqi, im Westen Chinas, mindestens zehn Menschen bei einem Brand ums Leben gekommen, was der Auslöser von Massenprotesten im ganzen Land wurde, wo sich Menschen bei öffentlichem Gedenken versammelten.

Bis vor kurzem konnte die chinesische Regierung Proteste noch unterdrücken. Doch das durchbrach der Kern des internationalen Industrieproletariats und stellte sich an die Spitze!

Arbeiterklasse bricht Volksbewegung Bahn

Am 13. Oktober hat Foxconn im größten iPhone-Werk in Zhengzhou (Henan) nach ersten Corona-Fällen die bis zu 300.000 Beschäftigten im größten Betrieb der Welt auf dem Werksgelände eingesperrt. In einem geschlossenen Kreislauf sollten die Arbeiterinnen und Arbeiter nur noch zwischen Arbeitsplatz und Wohnheim auf dem Werksgelände pendeln – zu Gunsten der Maximalprofite von Foxconn und Apple. Mit Stacheldraht, Sicherheitsdiensten und Sperrung des Nahverkehr-Zugangs wurden Hunderttausend zu Geiseln der Elektronikproduktion internationaler Monopole.

Nachdem sich Tausende angesteckt hatten, erkämpften sich Ende Oktober bis zu 20.000 Arbeiter die Flucht aus dem Werk. Daraufhin bot Foxconn eine Lohnerhöhung an, wenn die Arbeiter zurückkommen. Doch nicht einmal die versprochenen Prämien wurden gezahlt.

Am 23. November entschieden sich Tausende Arbeiter, diesmal nicht zu fliehen, sondern zu kämpfen. Sie zogen mit ihren Forderungen nach höheren Löhnen sowie besserem Arbeits- und Gesundheitsschutz durch das Werksgelände. Polizei mit Wasserwerfern, Tränengas und Schlagstöcken wurde von den Arbeitern offensiv zurückgeschlagen.