Rotfüchse bereiten Nikolausfeier vor

"Die Staatsfinanzen sind in Gefahr" - so die Warnung vom Bundesrechnungshof. „In 70 Jahren Bundesrepublik hat der Bund einen Schuldenberg von 1,3 Billionen Euro angehäuft. In nur drei Jahren – 2020 bis 2022 - steigt der Berg um sagenhafte 800 Mrd Euro auf dann über zwei Billionen Euro.“ Nach Schätzungen muss der Staat 2023 deshalb über 40 Mrd Euro an die Banken als Krisengewinnler überweisen! Der Präsident des Bundesrechnungshof kritisiert insbesondere Bundesfinanzministger Christian Lindner (FDP) für seine „Nebenhaushalte und immer kreativere Buchführung“, mit denen er die Dimension der staatlichen Finanzkrise verstecken will. Sie sei durch eine „toxische Mischung“ infolge der Aufrüstung und des Krisenmanagements entstanden. Was er nicht sagte, dass die Kosten dafür auf uns Steuerzahler im Interesse der Monopole abgewälzt werden.

Quelle: Stuttgarter Zeitung 1.12.22