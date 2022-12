Saisonal und lecker: Jugendverband REBELL kocht für seine Gäste

Dazu wurde ein Drei-Gänge-Menü mit saisonalen Gerichten gekocht: Als Vorsuppe wurde eine Kürbis-Möhren-Suppe mit Ingwer und Kokosmilch aufgetischt. Die Hauptspeise bestand aus Kohlrouladen, wahlweise mit oder ohne Fleisch, dazu Kartoffeln und Soße. Zur Nachspeise gab es ein leckeres Spekulatius-Tiramisu. Wer dann immer noch nicht genug gegessen hatte, konnte noch von unserem selbstgemachten Stollen essen. Nach Abzug der Kosten für das Essen kamen so 40 Euro an Spendengeldern für den REBELL zusammen.

Als das Essen noch auf dem Herd stand, haben wir uns Filmausschnitte vom 40. Geburtstag der MLPD angesehen. Außerdem wurde auch diskutiert: Ein Gast aus Gera meinte, dass er nach Jena ziehen möchte, weil ihm in Gera zu viele Faschisten sind. Wir vom REBELL Jena würden uns natürlich über einen Zuzug freuen, sind aber auch der Meinung, dass man auch in Gera gegen die Faschisten kämpfen kann und muss. Immerhin sind auch dort die allermeisten Menschen gegen Faschismus und bei offenen Aufmärschen von AfD, Drittem Weg & Co gibt es immer wieder starke antifaschistische Proteste.