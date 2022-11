Tausende Eisenbahner landesweit im Streik

In der Nacht zum Montag hat in Österreich landesweit ein 24-Stunden-Streik bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) begonnen - der erste seit 2003. Die Gewerkschaft vida fordert für alle 50.000 Beschäftigten der Bahn eine Erhöhung von 400 Euro im Monat. Das wäre laut Gewerkschaft eine durchschnittliche Erhöhung um 13 Prozent. Das letzte Angebot der ÖBB lag bei 8,44 Prozent. Für diese Woche sind in Österreich noch weitere Streiks angekündigt: Am Dienstag ist ein Warnstreiks bei den Bierbrauereien geplant, am Freitag und Samstag soll im Einzelhandel gestreikt werden.