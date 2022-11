Vorweihnachtlicher Subbotnik im Ferienpark Plauer See

In der Tradition der Lenin'schen Sowjetunion und der jungen DDR unterstützen wir mit unentgeltlichem Arbeitseinsatz den Ferienpark und sein Anliegen: Naturnaher Urlaub, Unterkunft für Gruppen, Schulklassen, Vereine sowie Tagungshaus für die kämpferische und revolutionäre Volks- und Arbeiterbewegung. Jung und Alt, Frau und Mann arbeiten in gut gelaunten Teams zusammen. Neue Freundschaften entstehen.

Wir beginnen am Samstag um 9 Uhr mit einer Besprechung und Einteilungen der Arbeit. Um 12:30 Uhr gibt’s Mittagessen. Um 18 Uhr ist Arbeitsende. Gemeinsam gestalten wir den Feierabend. Wir hatten schon Spieleabende, Diskussionsrunden zu brennenden Fragen, Buchvorstellungen usw. Am Sonntag wird bis zum Mittagessen gearbeitet. Am Sonntagmittag geht es mit neuen Eindrücken und stolz auf die getane Arbeit nach Hause. »Das gibt einen Vorgeschmack auf den Sozialismus!«, meinte eine Teilnehmerin bei der Auswertung.

Reisekosten (Bahnfahrkarte oder 0,28 € pro Auto-km) kann der Ferienpark übernehmen. Für Übernachtung und Verpflegung fallen 11 Euro pro Tag an. Das deckt nicht die Kosten, weshalb Spenden willkommen sind. Wer keine Bettwäsche mitbringt, zahlt 5 Euro Leihgebühr. Anreise am Freitagabend ist möglich und sinnvoll.

Es stehen wieder Arbeiten im Außengelände und in den Häusern an. Fachkundige Ideen und eigenes Werkzeug sind willkommen! Arbeitskleidung auch für draußen sollte jede(r) dabei haben.

Anmeldung bei: Ferienpark Plauer See

Insel Werder 6

17214 Alt Schwerin

Telefon: 039932 82700

info@ferienpark-plauersee.de

Marxistisch-Leninistische

Partei Deutschlands, MLPD

Landesleitung Nord

Stresemannstraße 220

22769 Hamburg

Telefon: 040 82298463

nord@mlpd.de

Anmeldeschluss: Sonntag, 4. Dezember 2022

Hier der Einladungs-Flyer