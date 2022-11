Warum die Metaller nicht mit dem Verhandlungsergebnis „leben können“

Für den Maßstab der Bewertung ist wichtig, wurde die Kampfbereitschaft zum Einsatz gebracht, oder wurde darauf verzichtet. In unbefristeten Flächen- und Erzwingungsstreiks wächst das Selbstbewusstsein und die Klassenselbständigkeit der Arbeiter und vieler Angestellter. Solche Streikerfahrungen sind deshalb auch von größter Bedeutung für den politischen Kampf der Arbeiter gegen den Kriegskurs der Regierung und die Politik der Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten auf die Massen.

Doch genau diese Entwicklung wollten Gesamtmetall und ihre Regierung verhindern. Und daran hatte auch die IG Metall-Führung kein Interesse. Zitzelsberger gab dies auf der Vertrauensleuteversammlung in Untertürkheim zu: er wolle nicht die angeblich unerfüllbaren Erwartungen der Mitglieder anheizen. Im Kern eine Kapitulation, sich mit Gesamtmetall und Regierung anzulegen und Ausdruck der Krise der Reformisten. Denn deren Rolle, „die 'eigenen Monopole in ihrem Konkurrenzkampf'“[1] und aktuell im imperialistischen Krieg der Nato gegen Russland zu unterstützen, stösst immer mehr auf die Kritik der Mitglieder und Erwartung nach „Gewerkschaften als Kampforganisation“. Hierfür selbst aktiv zu werden – dafür setzt sich die MLPD und ihre Betriebsgruppen seit Jahrzehnten in ihrer Kleinarbeit ein.

Für Gewerkschaften als Kampforganisation steht z.B. der

Aufruf von italienischen Basisgewerkschaften für einen landesweiten Streik am 2. Dezember, der von einem Vertrauensmann bekanntgemacht wurde. Der Gedanke, dies für einen europaweiten Aktions- und Kampftag aufzugreifen, muss sofort in möglichst vielen Betrieben und Gewerkschaften diskutiert und organisiert werden.

[1] Stefan Engel: „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus“ - Krise des Reformismus S.102