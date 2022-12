70 Jahre nach dem „Great Smog“ in London keine Entwarnung bei Luftverschmutzung

Allein in der Europäischen Union sterben laut Ärzteblatt vom 17. November 2021 mehr als 300 000 Menschen vorzeitig aufgrund der Belastung durch Feinstaub und anderer Luftschadstoffe, wie Stickstoffdioxid und bodennahes Ozon. Insbesondere die Feinstäube PM2.5 (Durchmesser kleiner als 2,5 Mikrometer bei mehr als 50 Prozent der Teilchen, der Rest ist bis 10 Mikrometer groß) können bis in die Lunge und ins Blut eindringen. Sie sind mit verantwortlich für Herz-Kreislauferkrankungen, Schlaganfälle und Lungenkrankheiten und verursachen somit verfrühten Tod. Die Feinstaubbelastung hat ihre Ursache vor allem in der Verbrennung fossiler Energieträger, wie Kohle, Öl und Gas. Weiter sind der Verkehr mit Reifen- sowie Bremsabrieb dafür verantwortlich.

Die Unterordnung der EU-Kommission unter die Interessen der internationalen Automobilkonzerne, insbesondere aus Deutschland, verhinderte bisher schärfere Grenzwerte. Auch der jetzige Rollback in der Energiepolitik der deutschen und anderer Regierungen mit Wiederanfahren von Kohlekraftwerken verschärft die Situation, statt sie zu reduzieren. Mit diesen Maßnahmen wird die EU-Kommission ihr Ziel, die Zahl der vorzeitigen Todesfälle durch Feinstaubbelastung bis 2030 um mehr als 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 2005 zu senken, bestimmt nicht erreichen.

Auch wenn durch verschiedene Maßnahmen, wie Rauchgasreinigung oder Senkung des Ausstoßes von Stickoxid bei Fahrzeugen die Luftqualität in den letzten Jahren verbessert wurde, so ist noch lange keine Entwarnung angesagt. Weltweit sterben durch Luftverschmutzung und andere Umweltgifte ca. 9 Millionen Menschen vorzeitig. [3]

Schon 2014 wurde im Buch „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ von Stefan Engel festgestellt: „Besonders in den Groß- und Megastädten ist der Verkehr die Hauptquelle von Feinstaub und Stickoxiden. Wenn die verschiedenen Bestandteile der Luftverschmutzung wechselwirken, können verheerende Folgen eintreten. So bildet sich bei gewissen Wetterlagen Smog, eine gefährliche Mischung aus Staub, Stickoxid, Schwefeldioxid und Wasserdampf. Diese reagieren miteinander und es entstehen Säuren, die eine stark lungenschädigende Wirkung haben.“ (S. 175)

Der Kampf gegen diese Luftverschmutzung muss ein Bestandteil des Kampfes gegen die drohende Umweltkatastrophe sein. Er erfordert die sofortige Reduzierung der Verbrennung fossiler Brennstoffe und die Umstellung der wachsenden Verkehrsbelastung auf vermehrten öffentlichen Verkehr. Erst in einer sozialistischen Gesellschaft, die nicht mehr auf den Profit ausgerichtet ist, sondern auf die Einheit von Mensch und Natur, wird diese Leitlinie konsequent verfolgt werden.