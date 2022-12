Automonopole quetschen Zulieferer aus

Bedroht der Metalltarif-Abschluss die Existenz kleiner Automobilzulieferer?

„Vor dem Hintergrund des jüngsten Tarifabschlusses in der Metallindustrie (warnen Vertreter der Autozulieferindustrie) eindringlich vor einer Pleitewelle in ihren Reihen“[1]. Sind jetzt also die „überzogenen Forderungen“ der Metaller und ihre Durchsetzung schuld daran?

Von wb