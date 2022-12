„Buch & Genuss“ im Courage-Zentrum

Nach einem kurzen Begrüßungsgedicht stärkten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher sich erst mal an den unterschiedlichen Speisen und Getränken, um anschließend ihre volle Aufmerksamkeit auf die Vorstellung der ausgewählten Bücher zu richten. Neben faszinierender "schwerer Kost" wie der Streitschrift "Neue Perspektiven für die Befreiung der Frau" und des Buchs "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus" wurden auch zwei sozialkritische Bücher vorgestellt.

Der Roman "Heimkehren" schildert das Schicksal einer afroamerikanischen Familie aus Ghana und setzt sich unter anderem mit dem Thema der Sklaverei im 19.Jahrhundert auseinander- "Die Optimistinnen" beschreibt gefühlvoll und verständlich den gemeinsamen erfolgreichen Kampf migrantischer und deutscher Arbeiterinnen gegen die sogenannte Leichtlohngruppe in den 1960er- und 1970er-Jahren.

Für Freunde knallharter Krimis war natürlich auch das Passende dabei: "Der Reisende" entführt uns nach Island ins Jahr 1942, welches zu dieser Zeit von britischen und US-Truppen besetzt ist. Den Abschluss bildete schließlich der schon fast als Klassiker geltende Roman "Die junge Garde", welcher den Kampf einer Krasnodoner Komsomolzengruppe gegen die faschistische Besatzung schildert

Nach den Lesungen hatten die Besucher Gelegenheit, sich selbst aus dem reichhaltigen Bücherangebot zu versorgen, miteinander zu klönen und die vorhandenen "geistreichen" Getränke aus dem Angebot von People to People zu kosten (und natürlich auch zu erwerben). Die Veranstaltung endete mit dem Gedicht eines Genossen, welches den riesigen Papp-Weihnachtsbaum im Bundestag in herrlicher Form polemisiert. Am Schluss waren sich alle einig: Auch im kommenden Jahr wird "Buch & Genuss" wieder fester Bestandteil des Angebots der Wuppertaler MLPD sein!

Hier geht es zur Homepage von People to People