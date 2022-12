Colombo: Demos gegen Privatisierungen

Am 8. Dezember kam es in Colombo zu verschiedenen Protesten von rund 3000 Arbeitern von Sri Lanka Telecom (SLT) und Sri Lanka Insurance Corporation (SLIC) - jeweils vor den Gebäuden ihrer staatlichen Betriebe. Auch in anderen Städten fanden Proteste statt, so in Matara, Kalutara, Badulla and Negombo. Auch Bankangestellte gingen auf die Straße. Die Regierung unter Präsident Ranil Wickremesinghe will sein Privatisierungsprogramm bei SLT und SLIC starten. Die Proteste richten sich neben dem Krisenprogramm von IWF und Regierung auch gegen die hohe Inflation und den anhaltenden Abbau demokratischer Rechte.