Da ist man richtig Teil von

Momentan gibt es ja Tausend Angebote an Weihnachtsmärkten, Basaren usw. Da kam bei uns der Wunsch auf, doch gemeinsam einen zu besuchen, anstatt dass jeder nur für sich selber guckt.

Der Vorschlag dann zur Horster Mitte nach Gelsenkirchen zu fahren, kam gut an. Klar, das ist ein Stückchen weg, aber der Markt ist auch toll und was Besonderes. Er ist wirklich selbstorganisiert. Da ist man als Besucher richtig Teil von.

Man kann selbst mitanpacken, und dadurch sind auch die Preise nicht so hoch. Wir haben uns für den Verkauf am Kuchenstand gemeldet und treffen uns um 14 Uhr am üblichen Treffpunkt, um gemeinsam zu fahren. Spart Sprit, aber so können auch mehr Leute leckeren Glühwein trinken.

Gespannt sind wir auch auf die Veranstaltung mit den Bauern. Bergkamen ist ja früher die größte Bergbaustadt Europas gewesen, da war über der Erde immer noch viel Platz, deswegen gibt es bei uns in der Stadt auch noch verhältnismäßig viele Landwirte.

