Einige Anmerkungen zum Artikel: „Gaspreisbremse - subventioniertes Gas für die Monopole, teures Gas für die Massen“

Das ändert an der Hauptaussage zwar nichts, dass das fast das Doppelte vom Preis im September 2021 (6,49 ct/kWh) ist. Wir müssen aber schon genau sein.

Außerdem wird für die Berechnung des vom Staat übernommenen Dezember-Abschlages sogar der September-Abschlag als Grundlage genommen. Der liegt also bei den meisten noch einmal deutlich unter dem Wert des Dezember-Abschlages.

Vor allem wird aber fehlt eine Auseinandersetzung mit der Rechtfertigung für die 7 cT/kWh erst ab frühestens 1. März für die ca 25000 Industrieunternehmen. So behauptet der Chef des Bundesverbands der deutschen Industrie Siegfried Russwurm, selbst Mit-Verfasser der „Vorschläge für eine Dämpfung des Anstiegs der Gaspreise“, dass diese Unternehmen auch auf einen realen Gaspreis von 12 Cent kämen, weil ihre Deckelung auf 7 ct/kWh sich auf den Marktpreis beziehen würde, und Steuern, Abgaben und Umlagen nicht beinhalten würde. Das stimmt zwar und tatsächlich verringert das den Abstand, was auch in einer zutreffenden Beurteilung berücksichtigt werden muss. Aber Russwurm lässt seine Behauptung bewusst im Unklaren, weil sie einer genauen Berechnung nicht stand hält.

Dazu folgendes: Die Gaspreise, die die Endkunden zahlen, setzten sich bisher aus drei verschiedenen Bestandteilen zusammen, erstens dem Marktpreis aus Beschaffung und Vertrieb mit 61,3%, zweitens aus Gassteuern und Abgaben mit 22% und drittens den Netznutzungsgebühren mit 16,8 %.[1] Allerdings wurde die Umsatz-/Mehrwertsteuer auf Gas ab 1. Oktober auf 7 Prozent gesenkt.

Gassteuern, Abgaben und Netznutzungsgebühren betrugen vorher also etwa 39 Prozent des Gaspreises. Durch die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas sinken diese Ausgaben schon einmal auf 27 Prozent. Auf 7 Cent gerechnet sind das 1,9 Cent. Dazu kommen etwa 0,7 Cent aus drei neuen festen Umlagen für Gaskunden ab Oktober, die teuerste darunter ist die Bilanzierungsumlage mit 0,3900 ct/kWh, die Speicherumlage macht 0,059 ct/kWh und die Konvertierungsumlage 0,038 Ct/kWh aus. Zusammen macht das für Industriebetriebe also zusätzliche 2,4 Cent aus. Ihr Gaspreis liegt also ab Januar bei ungefähr 9,4 Cent.

