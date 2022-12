Internationalismus Live am 9. November

Es ist soweit! – Berichterstattung zur 3. Weltfrauenkonferenz als Video

Am 9. November 2022 fand in Gelsenkirchen im Kultursaal Horster Mitte mit 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Internationalismus-Live Veranstaltung statt, zur Berichterstattung der 3.Weltfrauenkonferenz in Tunis.

