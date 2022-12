Herzlich willkommen zum Tunis-Café!

Wir haben an der Weltfrauenkonferenz im September in Tunis teilgenommen und möchten euch davon erzählen. Besonders können wir berichten über Arbeiterinnen und Gewerkschafterinnen, die weltweit ähnliche Probleme und Forderungen haben. Warum Kriege sich gegen Frauen richten und über die Arbeit der Organisation "Frauen - Opfer des Krieges" in Sarajewo. Warum es notwendig ist, sich zu organisieren. Über die Arbeit der Brigadistinnen bei der Vorbereitung der Weltfrauenkonferenz ... Bei türkischem Kaffee, Minze-Tee und syrischem Kuchen freuen wir uns auf euch!