Herzlichen Glückwunsch zum Lehrjahresbeginn!

Liebe Azubis, jetzt gehts los – alles Gute zum Beginn des Lehrjahrs! Das Ende der Schulzeit bedeutet eine große Veränderung im Leben. Weltweit arbeiten Millionen in hochorganisierten internationalen Produktionsverbünden. Die Zeiten, in denen man als Arbeiter bloßer Handlanger einer Maschine war, sind längst vorbei: In den internationalen Monopolen sind die Arbeiter zu einem vielseitig ausgebildeten Überwacher und Dirigenten des komplizierten internationalisierten Produktionsprozesses geworden. Sie schaffen auf diese Weise heute aus den Naturstoffen so viele Werte, wie noch nie in der Geschichte.

Als Azubi muss man alles lernen, was dazu nötig ist: fachliches Wissen und Handwerkszeug, richtige Arbeitsmethoden, Disziplin, Pünktlichkeit, organisiertes Zusammenarbeiten und vieles mehr. In Schule und Medien wird oft so getan, als seien Arbeiter nichts wert und nur ein Studium sei erstrebenswert. Wir sagen: Wir können stolz darauf sein, Arbeiter zu werden! Nicht zuletzt bedeutet Arbeiter werden auch kämpfen lernen! Der erste Schritt dabei ist, sich in der Gewerkschaft zu organisieren!

Die Gewerkschaften sind die wichtigsten Selbstorganisationen der Arbeiterklasse. Wir brauchen aber Gewerkschaften als Kampforganisationen zur Verteidigung und Verbesserung der Lohn-, Arbeits- und Lebensbedingungen um ihre Anliegen zum Beispiel mit Streiks gegen die Kapitalisten durchzusetzen. Im Betrieb merkt man hautnah, dass die Gesellschaft in Klassen geteilt ist. Dafür stehen der Jugendverband REBELL und die MLPD. Nun wünschen wir euch einen guten Start in der Ausbildung!