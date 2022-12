Kinderkliniken an der Belastungsgrenze

Am heutigen Montag beginnt im Iran ein dreitägiger Generalstreik, u.a. der Kaufleute. Auf dem Azadi-Platz (Freiheitsplatz) in Teheran findet eine Kundgebung statt. Im Internet kursieren bereits Bilder von geschlossenen Geschäfte in Innenstädten, etwa auf dem Basar in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten wie Karaj, Isfahan und Schiraz. 19 Städte im Westen Irans, wo die meisten Kurden des Landes leben, haben sich dem Streik angeschlossen. Die Ankündigung des Generalstaatsanwalts, angeblich die Sittenpolizei abzuschaffen, zeigt die Defensive des Regimes, konnte aber die Proteste nicht stoppen. Die Proteste sind an dem Tag, an dem Präsident Ebrahim Raisi zu Studenten in Teheran sprechen soll. Studierende schließen sich den Protesten an.