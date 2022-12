Manila: Protest gegen Präsident Ferdinand Marcos Jr.

Zum ersten Mal seit mehr als 40 Jahren legten am 8. Dezember 1100 Journalistinnen, Journalisten und andere Redaktionsbeschäftigte der New York Times für 24 Stunden die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft The News Guild of New York hatte mitgeteilt, dass die Gewerkschaftsmitglieder weitere Verhandlungen abgelehnt hatten, nachdem diese über Monate zu keiner Einigung geführt hatten. Es geht um die Erhöhung der Löhne - die Gewerkschaft fordert 10 Prozent mehr, nachdem es zwei Jahre lang keine Lohnerhöhung gegeben hatte und die Inflationsrate bei 8 Prozent liegt. Außerdem geht es um bessere Arbeitsbedingungen, darunter auch das Recht, von zu Hause aus zu arbeiten. Unterstützung erhielten die Streikenden von den streikenden Buchverlagsbeschäftigten bei HarperCollins, die seit Anfang November für Lohnerhöhung streiken.