Mannheim

Nachspiel zu „Absurdistan in Mannheim“

Ein junger kurdischer Arbeiter hat mich am 4. Dezember darüber informiert, dass er wegen des Rufens der Parole „Biji Serok Apo“ („Es lebe der Vorsitzende Apo [gemeint ist Abdullah Öcalan, Anm. d. Red.]) am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen von der Polizei eine Vorladung zur Anhörung bekommen hat.

Korrespondenz aus Heidelberg