Südafrika

Öffentlicher Dienst bereitet unbefristeten Streik vor

Am Freitag, den 9. Dezember, fand vor dem Parlamentsgebäude in Kapstadt ein Protest von Staatsbediensteten statt. Drei landesweite Streiks waren dem vorangegangen, im Oktober, und am 10. und 22. November.

Korrespondenz aus Dortmund