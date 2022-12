RMP in Burjatien unterstützen den Kampf der Mieter für bessere Wohnverhältnisse

Seit Mitte September arbeitet die Burjatische Republikanische Organisation (BRO) der Russischen Maoistischen Partei (RMP) daran, den Menschen zu helfen, die sich aufgrund von Bürokratie, Kapitalismus und der völligen Missachtung der Wohnungsprobleme in unserer Stadt Ulan-Ude durch die Behörden in einer schwierigen Lage befinden.

In drei Häusern in der Stadt (Adresse Komsomolskaja, 37, Buyko, 36, Komsomolskaja, 39) kämpften die Menschen schließlich vergeblich gegen die Bürokratie. Im Haus 37 in der Komsomolskaja-Straße beispielsweise lassen die Lebensbedingungen sehr zu wünschen übrig. In dem Haus leben vor allem Rentner (ältere Menschen, die auf eine vom Staat gezahlte Rente angewiesen sind). Obwohl das Haus für unsicher erklärt wurde und die Mieter vor Gericht gewonnen haben (bis zum Obersten Gericht der Republik Burjatien), hat die Verwaltung sie nicht umgesiedelt. Stattdessen bieten die Behörden dürftige Räumlichkeiten an, die noch schlechter sind als die derzeitigen Bedingungen.

Wir beschlossen, den Menschen zu helfen. Es wurden Sammelaufrufe verfasst, die jetzt in der Phase der Unterschriftensammlung sind, sogar eine parlamentarische Anfrage wurde (mit Hilfe von Genossen aus Moskau) ausgearbeitet.

Die Lebensbedingungen in Buyko, 36, unterscheiden sich ebenfalls nicht wesentlich von denen des ersten Hauses. Die Bewohner sind nicht vor Gericht gegangen. Auch für dieses Haus wurde eine parlamentarische Untersuchung eingeleitet, und es werden auch Unterschriften für eine Sammelklage gesammelt. In diesem Fall ist es schwer zu verstehen, in Bezug auf die Zahl und die Zahl der Menschen. In diesem Haus ist zum ersten Mal ein Rohr undicht, die Wände sind feucht und der Schimmelpilz wächst, was eine Gefahr darstellt. Außerdem wollen die Behörden, selbst wenn sie ein Rohr haben, in keiner Weise helfen.

Im Haus Nummer 39 in der Komsomolskaja-Straße werden bereits Unterschriften für einen Sammelaufruf gesammelt, und es wurde auch ein Video über den Zustand des Hauses aufgenommen. Die Probleme sind folgende: die Bodendielen sind verrottet, die Rohre sind alt, die Decken stürzen ein und so weiter.

Jetzt sind wir immer noch dabei, das bürokratische System der Regierung der Republik Burjatien zu durchbrechen, die die Menschen nicht umsiedeln und keinen Kontakt zu den Einwohnern herstellen will. Man darf nicht vergessen, dass sie nie vor Gericht erschienen sind. Die burjatischen Maoisten sehen also nicht tatenlos zu, sondern arbeiten direkt mit den breiten burjatischen Massen zusammen.