Unser herzliches Beileid zum Tod von Ece Sarigül

Wir alle stellen uns die Frage – warum? Warum musste ein so junger Mensch, der noch sein ganzes Leben vor sich gehabt hätte, sterben? Warum muss die Schulkameradin von Ece so eine schreckliche Tat miterleben, und wäre selbst beinahe ebenfalls gestorben?

Es ist wichtig, sich Fragen zu stellen, denn nur so können wir damit umgehen. Denn nur mit den richtigen Antworten können wir die Trauer in Kraft verwandeln.

Der Innenminister von Baden-Württemberg, Herr Strobl, verspricht Aufklärung.

Allerdings gehören zu einer Aufklärung sämtliche Gründe und Hintergründe, die dazu führen, dass Millionen Menschen auf der Flucht sind. Dass Millionen Menschen ihre Heimat verlassen und verlassen müssen, um woanders ein besseres Leben zu suchen. Wie werden diese Flüchtlinge in den neuen Ländern aufgenommen? Sie werden nicht integriert, sie werden kaserniert in Zwangsunterkünften, ihnen wird eine Teilnahme am sozialen Leben erschwert oder gar unmöglich gemacht, sie werden alleine gelassen.

Das alles ist keine Entschuldigung für einen Mord. Dafür gibt es keine Entschuldigung.

Aber eine lückenlose Aufklärung kann und muss dazu führen, dass wir uns alle für eine befreite Gesellschaft ohne Unterdrückung und Ausbeutung einsetzen. Für ein weltweites solidarisches Miteinander. Ein solches Miteinander kann trösten.

Die MLPD reicht der alevitischen Gemeinde dazu die Hand.