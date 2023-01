Warum steigen eigentlich die Gaspreise?

Allein von Januar 2021 bis Januar 2022 stieg er um mehr als das Dreifache. Nach dem Kriegsbeginn bis Juli nochmal um das Doppelte. Ursache ist das Streben der Energiemonopole nach Raubprofiten. Das weltweit überschüssige Kapital sucht fieberhaft nach Anlagemöglichkeiten. Deshalb spekulieren die Monopole mit den steigenden Energierohstoffen und treiben so die Preise weiter hoch. Dabei kommt ihnen das Merit-Order-Verfahren zugute.

Das geht so: Der Preis für die Strombörse wird nach dem teuersten Kraftwerk berechnet. Angeblich sollten dadurch die Anbieter vergleichsweise günstiger neuer Energien belohnt werden. Sie können zuerst ihren billigeren Strom einspeisen. Aber der Preis wird dann nachträglich für alle nach dem teuersten Gasanbieter berechnet. Auch die Atomkraft wird so gefördert. Denn im Merit-Order-Verfahren werden die Vorkosten für Herstellung, Bau, Transport und Entsorgung usw. nicht mitgerechnet. Denn sonst wäre die Atomkraft eigentlich die teuerste Energie. Im Endeffekt ist das eine Gelddruckmaschine für die Stromkonzerne und treibt die Strompreise. Von der Förderung der erneuerbaren Energien bleibt nichts mehr übrig. Denn die Ampel-Koalition macht ja gerade eine Rolle rückwärts in der Umweltpolitik und fördert die Kohleverbrennung und Atomkraft.