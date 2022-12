Weihnachtsmarkt bei People to People

People to People lädt herzlich zu einem kleinen Weihnachtsmarkt ein. An den Freitagen, 9. Dezember und 16. Dezember ist das Geschäft von 10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, an den Samstagen 10. Dezember und 17. Dezember von 10 Uhr bis 16 Uhr. Bei Punsch, Glühwein und Keksen (jeweils ab 14 Uhr) können alle Besucherinnen und Besucher von People to People im gemütlichen Rahmen Geschenke mit Herz und Solidarität einkaufen. Wer den Geschenkebasar beim Weihnachtsmarkt der Horster Mitte verpasst hat, kann hier in einem vielfältigen Angebot von internationalem Kunsthandwerk, über Bücher und Kalender bis hin zu Genuss und Wellness stöbern. People to People freut sich auf euren Besuch!

Ort: People to People, Hauptstr. 40, 45879 Gelsenkirchen