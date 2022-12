Wer ist Willi Dickhut?

In diesem Jahr wurde in Gelsenkirchen in der Horster Mitte das Willi-Dickhut-Haus eingeweiht. Es ist einzigartig in dieser Stadt. Wo findet man sonst schon im Ruhrgebiet ein Museum über einen Revolutionär und Marxisten-Leninisten?

Häufig wird vermittelt, dass die Arbeiter zu klein und unbedeutend seien, um eines Tages selbst den Staat zu regieren. Einen Staat, indem nicht der Profit sondern der Mensch und seine Einheit mit der Natur im Mittelpunkt stehen. Ganze Riegen von bürgerlichen Philosophen und Geistesgelehrten werden dafür bemüht. Doch da ist Willi Dickhut, geboren in Solingen 1904.

Ein Arbeiter, dessen Leben uns eines besseren belehrt. Sein Leben lang kämpfte er für Frieden, Freiheit und echten Sozialismus. Dafür landete er im Konzentrationslager und überlebte nur knapp. Aus einem jungen Schlosser wurde ein organisierter Kommunist, unbeirrbar in seiner Überzeugung und unversöhnlich gegenüber dem Verrat am Sozialismus in der Sowjetunion und DDR.

Für diese Unversöhnlichkeit wurde er in den 1960er-Jahren aus der KPD ausgeschlossen. Er gab nicht auf, sondern arbeitete an der Gründung einer neuen Partei, die mit seiner Hilfe die wissenschaftlichen Lehren aus der Zerstörung des Sozialismus im Osten zog, der MLPD.

Der Abend über Willi Dickhut, soll neugierig machen, auf diese Menschen und das Museum. Man wird sein ganzes Leben kennenlernen. Menschen, die ihn und seine Bücher kennen, werden ihn vorstellen - mit Liedern, Gedichten, Erinnerungen und Dingen, die ihm besonders am Herzen lagen. Das ganze wird umrahmt von einer Ausstellung seiner Bücher und einer Bergischen Kaffeetafel, die er sehr liebte.

Wann und wo?

Samstag, 17. Dezember, um 19 Uhr, im Kultursaal der Horster Mitte, Schmalhorststr. 1, 45899 Gelsenkirchen. Extra für den Weihnachtsmarkt öffnet das Museum jeden Tag vom 12. bis 17. Dezember, von 17 bis 19 Uhr. Herzlich willkommen!