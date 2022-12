"Wir begrüßen den unnachgiebigen Kampf aller werktätigen Völker des Iran"

Wir begrüßen den heldenhaften und historischen Widerstand von Kurdistan und Iran im Herzen des Mittleren Ostens und den unnachgiebigen Kampf aller werktätigen Völker des Iran. Sie spielen eine Vorreiterrolle in diesen kritischen Zeiten. Unsere Herzen und Gedanken sind nicht nur bei euch und allen widerständigen Menschen im Iran und auf der ganzen Welt, sondern wir sehen diesen großen Aufstand als einen der unseren an und haben den Anspruch, alles zu tun, um ihn weiterzuentwickeln, bis dieses faschistische Mullah-Regime gestürzt ist.

Während die Völker Irans von Kurdistan bis Belutschistan trotz all der barbarischen Massaker der bewaffneten und paramilitärischen Kräfte des iranischen Regimes auf den Straßen ausharren, versucht es durch die Bombardierung der Stützpunkte in Baschur-Kurdistan die organisierten Vorhutkräfte der Völker zu zermürben und zu schwächen, insbesondere diejenigen, die das Potential haben, mit der Waffe in der Hand, Zahn um Zahn gegen es zu kämpfen. Wir übermitteln unser tiefstes Beileid für unsere Verluste bei allen Angriffen des Regimes und unsere Grüße für die Verletzten. Und wir teilen eure Wut über eure verhafteten Genossen und Parteianhänger während der Proteste und auch den Willen, sie mit der Kraft der internationalen Solidarität herauszuholen.

Genossinnen und Genossen, wir hoffen, dass der Funke, den ihr im Iran entzündet habt, auch in anderen Teilen Kurdistans und in der Türkei überspringt. Gerade in dieser Zeit einer neuen Besatzungsdrohung des faschistischen Erdogan-Regimes gegen Rojava setzt unsere Partei all ihre Energie ein, um die Völker zu organisieren, zu vereinen und zu mobilisieren, um gegen diese Bedrohung zu kämpfen. Dieser strategische Besatzungskrieg des bürgerlichen türkischen Staates kann ein Wendepunkt für die gesamte Region sein, da er die Türen für ein freies Kurdistan vollständig öffnen kann.

Liebe Genossinnen und Genossen, wir versuchen unser Bestes, die Entwicklungen im Iran Tag für Tag, Stunde für Stunde zu verfolgen, um zu reagieren und die Solidarität zu entwickeln, wo immer wir organisiert sind. Wir brauchen jedoch immer noch direkte Informationen über die Situation in verschiedenen Städten im Iran, wie die organisierten Menschen Widerstand leisten, wie weit dieser Aufstand gehen kann, wie und wann ihr erwartet, dass das Mullah-Regime auf eine andere Ebene der Unterdrückung wechselt und ähnliche Fragen in diesem Zusammenhang. Die Lehren aus Ihren Erfahrungen mit diesem Aufstand werden sicherlich ein wertvoller Beitrag zu unserem Kampf sein. Wir sind gespannt auf eure Antworten.

Revolutionäre Grüße