Am Samstag im people-to-people-Laden Geschenke einkaufen und dann zum Willi-Dickhut-Abend

Hier werden die Besucher mit Glühwein, Punsch und Keksen herzlich empfangen, wenn sie Freitag bis 20:00 Uhr und Samstag bis 16:00 Uhr kommen. Am kommenden Samstag, dem 17. Dezember, kann man den Besuch im People-to-People-Laden mit der anschließenden Teilnahme am Willi-Dickhut-Abend verbinden. Ein lohnender Ausflug für ganze Gruppen, Vereine, Freundeskreise usw.

Eine gute Gelegenheit, den Laden gemeinsam zu besuchen und kennenzulernen, in gemütlicher Athmosphäre in dem vielfältigen Angebot zu stöbern und Geschenke hier einzukaufen, wo mit dem Einkauf zugleich fortschrittliche Organisationen in den Herkunftsländern unterstützt werden. Hier findet man auch richtig schöne Geschenke für den kleinen Geldbeutel, schon ab 2,00 €, weihnachtliche Verpackung inklusive.

Auch am 24.12. ist für den Last-Minute-Geschenkeeinkauf bis 13:00 Uhr geöffnet. People to People freut sich auf euch!